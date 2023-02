Das f39 ist nach der Fröhlichstrasse 39 benannt. Im Holzgestell sind Kochbücher ausgestellt. Man fühlt sich wie in einem Wohnzimmer. Foto: Sabina Bobst

Aus den Boxen dröhnt «So You Want to Be a Gangster» vom kalifornischen Rapper Too Short; ziemlich laut. Wir putzen uns die Hände mit vorgewärmten Frottiertüchern. Und schon beginnt im Seefelder Wohnzimmer mit den 16 Plätzen die Wurzelgemüse-Fete, die knapp drei Stunden dauern wird. Eine Steinplatte. Darauf ein Stück Butternusskürbis, schwarzer Rettich, eine gepickelte Karotte. Gegessen wird von Hand. «Ein Hipster-Gourmet-Restaurant», sagt mein Begleiter.