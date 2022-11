Immobilienangebot in Kilchberg – Zur Luxus-Wohnung wird der Ferrari gleich mitgeliefert Wer eine der teuren Eigentumswohnungen «Im Schooren» in Kilchberg kauft, erhält einen Ferrari Roma dazu. Die Sache hat aber einen Haken. Luzia Nyffeler

Eine speziell designte Version dieses Ferraris erhalten Käufer einer Luxus-Wohnung in Kilchberg geliefert. Foto: Wikipedia/TheSupercarSquad

Wohneigentum ist bekanntlich teuer, in Kilchberg sogar noch mehr als in jeder anderen Schweizer Gemeinde. Zwei Millionen Franken kostete letztes Jahr eine 4,5-Zimmer-Eigentumswohnung. Verglichen mit den acht neuen Wohnungen des Projekts «Im Schooren» ist das schon fast wieder günstig. Sie liegen in der Hochpreiszone von 4,5 bis 5 Millionen Franken. Dafür gibt es viel Platz – und einen Ferrari. Nicht irgendeinen, sondern das Modell Roma. Kaufpreis: über 200’000 Franken.

Dahinter steckt der Immobilien-Tycoon Thomas Prajer, berichtet Inside Paradeplatz. Nicht zum ersten Mal kombiniert er Luxuswohnungen mit teuren Autos. Käufer seiner Wohnungen am Zürichberg erhielten einen Elektroporsche inklusive Ladeinfrastruktur geschenkt.

Speziell designte Modelle

In Kilchberg läuft das Angebot aber ein wenig anders. Hier gibt es den Ferrari nicht gratis, Käufer müssen ihn selbst bezahlen. Konkret haben sie gemäss Projektbroschüre aber die exklusive Möglichkeit, eine der acht speziell für das Projekt designte Versionen des Ferrari Roma zu erwerben. Dafür erhalten die Käufer den Wagen dann sofort, ohne langes Warten.

Bis jetzt scheint sich das Interesse für die acht Eigentumswohnungen und die Sportwagen in Grenzen zu halten. Der Projekt-Webseite ist nämlich zu entnehmen, dass bisher erst eine der acht Wohnungen reserviert ist. Bei den anderen steht: Preis auf Anfrage. Wer es sich überlegen möchte, hat noch etwas Zeit. Das Projekt befindet sich erst in der Planungsphase. Der Bezugstermin ist auf Frühling 2024 angesetzt.

