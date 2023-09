Zurich Design Weeks – Der Botanische Garten wird zum Designpark, das Museum bekommt ein Kleid Ausstellungen in der ganzen Stadt, geführte Touren, Talks, Kurse: Das Angebot der dreiwöchigen Designwochen ist erschlagend. Die besten Entdeckungen in der Übersicht. Claudia Schmid

Anlässlich der Zurich Design Weeks schmückt sich das Museum für Gestaltung an der Ausstellungsstrasse mit einer textilen Hülle von Marie Schumann und Simone Züger. Foto: Dominik Meier

Das Herz der Schweizer Designszene schlägt in Zürich. Hier befinden sich die Zürcher Hochschule der Künste, die grösste Hochschule für Gestaltung, und das Museum für Gestaltung; die Freitag-Taschen wurden vor 30 Jahren hier erfunden, später viele andere Produkte mit internationaler Ausstrahlung.

Doch eine Werkschau für die breite Bevölkerung, wo sich Gestaltetes quer durch alle Disziplinen von Industrie- bis Textildesign mitten in der Stadt entdecken lässt, fehlte. Zumindest bis 2017. In diesem Jahr fand die von Gabriela Chicherio und Andreas Saxer ins Leben gerufene, zweijährlich stattfindende Zurich-Design-Biennale erstmals statt. Im Alten Botanischen Garten kuratierte das Duo seine erste Ausstellung.



Die Design-Biennale ist mittlerweile Teil der grösseren Zurich Design Weeks. Diese finden zum zweiten Mal statt und sind an viele weitere Partneranlässe angedockt. Am Donnerstag sind die Weeks mit ersten Anlässen gestartet; sie dauern bis am 19. September. Das Festival bietet neben Ausstellungen auch Kreativ-Workshops, Talks und viele Führungen, ist aber etwas unübersichtlich, wenn man sich nicht Zeit nimmt, das Programm zu durchforsten. Wir haben die besten Tipps zusammengetragen.

Zurich-Design-Biennale

Ob das Wetter auch so schön wird wie vor zwei Jahren? Führungen im Botanischen Garten finden jedenfalls auch bei der diesjährigen Biennale statt. Foto: Lukas Beyeler

Die alle zwei Jahre stattfindende Zurich-Design-Biennale ist so etwas wie das Herz der Zurich Design Weeks. Die kostenlose Veranstaltung versteht sich als Plattform für experimentelles Design und verwandelt den Botanischen Garten in einen Skulpturenpark unter freiem Himmel. Er lässt sich bestens mit der ganzen Familie entdecken. Insgesamt werden 15 Installationen gezeigt, mit denen sich Gestalterinnen und Gestalter aus dem In- und Ausland mit dem Thema Wandel beschäftigen. Eine Duftinstallation will den Geruch schmelzender Gletscher einfangen. Beim Augmented-Reality-Projekt «Flora Unleashed» verwandelt sich der Alte Botanische Garten in eine Leinwand, auf der sich Kunst und Natur digital miteinander vereinen. Und die Sitzbank der Zürcherin Yael Anders besteht aus einer sich ständig verändernden Sitzfläche. Tägliche Führungen und Workshops, die sich teilweise auch an Kinder richten, sind Teil des Rahmenprogramms der Design-Biennale.

Die Zürcher Designerin Yael Anders experimentiert mit digitalen und analogen Techniken. Foto: PD

Abitare in Residence

Der Reiz an Design Weeks, die auch in anderen Städten wie Mailand oder London stattfinden, ist, dass man dank speziellen Events Orte kennen lernt, die man sonst nie auf dem Schirm hat. Dank der Möbelausstellung Abitare des gleichnamigen Einrichtungsgeschäfts lässt sich ein hübscher, ursprünglicher Innenhof im Kreis 5 entdecken. Dort befindet sich in den Räumlichkeiten eines ehemaligen Malerbetriebs ein einzigartiger Ausstellungsraum. Eingerichtet ist er mit Schweizer Labels wie Lehni.

Möbelibar

Essen im Möbel-Showroom: In der Möbelibar ist das möglich. Foto: Claudia Schmid

Allein wegen des charmanten Namens dürfte sich die Möbelibar während der Zurich Design Weeks als Treffpunkt etablieren. Die Bar mit kleinem Restaurant befindet sich im Salon des Möbelladens Neumarkt 17 in der Altstadt. Das gesamte Mobiliar stammt vom Glarner Möbelunternehmen Horgenglarus, der ältesten Stuhl- und Tischmanufaktur der Schweiz. Neben Cocktails wie dem «Möbeli Spritz» gibt es hier auch kalte Speisen von Gourmetkoch Pascal Schmutz. Es handelt sich um «neu interpretierte Bünzligerichte», wie er sie nennt. Der gemischte Salat kommt in Form einer Sommerolle auf den Tisch; der Riz Casimir als Sushi mit Curry und Pfirsich. Auch Glarner Spezialitäten sind im Menü integriert.

The Office

Schon nur wegen des Standorts lohnt sich ein Besuch der Ausstellung «The Office». Sie befindet sich im 13. Stock eines leeren Bürogebäudes in Zürich-West mit Sicht auf die Stadt. «The Office» bringt zeitgenössische Exponentinnen aus der Architektur- und Designszene zusammen. Einige davon stammen aus dem Umfeld der Lausanner Kunsthochschule Ecal. Hinter der teilweise experimentellen Schau steckt das internationale Ausstellungsformat «Raw Senses». Definitiv der Treffpunkt für die «Cool Crowd».

Kyiv Design Week

Wegen des Kriegs findet das erste Designfestival der ukrainischen Hauptstadt Kiew in der Diaspora in Zürich statt. An mehreren Standorten werden Gestaltungspositionen von Industrie- bis Grafikdesign aus der Ukraine präsentiert, unter anderem in der Galerie Thomas Kurer (Giesshübelstrasse 62B, 8045 Zürich). Empfehlenswert zumindest für Fans des Baustils Brutalismus ist auch der Abend im Kulturhaus Helferei am 12. September: Beim «Walk Through Kyiv. Architecture of Brutalism» wird man auf eine virtuelle und filmische Reise durch die brutalistischen Bauten Kiews mitgenommen, die das Gesicht der Stadt prägen.

Poster-Safari

In der ganzen Stadt verstecken sich während der Design Weeks eigens für den Anlass gestaltete Plakate. Foto: PD

Die Schweizer Plakatgestaltung geniesst international einen ausgezeichneten Ruf. Es versteht sich also von selbst, dass dem Plakat während der Design Weeks eine eigene Ausstellung gewidmet wird. Und was für eine: Die Poster-Safari ist eine Gruppenausstellung im öffentlichen Raum. Bei dieser lassen sich Arbeiten von 30 ausgewählten visuellen Gestalterinnen und und Designagenturen entdecken. Mit dabei sind unter anderen das Duo Weicher Umbruch oder das Studio Marcus Kraft. Während zweier Wochen hängen die grossformatigen Plakate unter anderem in den Stadtkreisen Aussersihl und Zürich-West. Die Teilnehmenden präsentieren darauf ihre Beiträge zum Thema Transition, dem diesjährigen Motto der Zurich Design Weeks. Zu jedem Plakat gibt es zudem eine Animation, die in erweiterter Realität (Augmented Reality) übers Handy direkt vor Ort angeschaut werden kann. Eine interaktive Karte ermöglicht es, den Plakaten im realen Stadtraum nachzujagen. Am 10. und am 12. September gibt es eine Führung zu den Plakatstandorten.

Craft Weeks

Weben wie in Westafrika: Dank der Craft Weeks im Kasernenareal bekommt man einen Einblick, wie das geht. Foto: PD

Auf dem Kasernenareal gibt es mit dem Maison Shift seit kurzem einen neuen Ort rund um textiles Schaffen. Die Designtage in Zürich bieten eine ideale Möglichkeit, diese kreativen Räumlichkeiten zu entdecken. Der Shift-Projektraum im Rahmen der sogenannten Craft Weeks in ein riesiges Atelier. Auf 250 Quadratmetern Fläche kann man im Rahmen von Workshops selber Hand anlegen und textiles Handwerk erlernen. Das Angebot reicht von Färben, Drucken und Sticken bis hin zu Upcycling. Sogar Weber aus Westafrika werden zu Besuch sein. Die Workshops finden abends an Werktagen und auch am Wochenende statt.

Claudia Schmid ist Teamleiterin Stadtleben beim «Tages-Anzeiger» im Zürich-Ressort. Davor war sie Restaurantkritikerin und Redaktorin beim «Züritipp». Ihre Schwerpunkte sind Gastronomie und Stadtphänomene. Mehr Infos

