Regeln für Zürcher Ferien-Rückkehrer – Zurück aus dem Risikoland sind Formular und Quarantäne Pflicht Der Kanton Zürich kontrolliert vermehrt, ob sich Reiserückkehrer an die Massnahmen halten. Wenn nicht, droht eine hohe Busse. Ev Manz

Auch wer mit dem Bus von Serbien nach Zürich zurückreist, muss sich beim Kanton melden und zehn Tage in Quarantäne. Foto: Urs Jaudas

Der Kanton Zürich verschärft die Meldepflicht für Ferien-Rückkehrer aus Ländern mit erhöhtem Infektionsrisiko. Wer etwa aus Schweden, Serbien und dem Kosovo oder den Vereinigten Staaten von Amerika zurückkehrt (hier die Liste aller 29 Risikoländer), muss zuhanden der Gesundheitsdirektion Zürich zwingend ein Online-Meldeformular ausfüllen und sich zehn Tage in Quarantäne begeben. Die Meldung muss innerhalb von zwei Tagen nach der Rückkehr erfolgen. Wer sich der Quarantäne entzieht, muss mit einer Busse von maximal 10’000 Franken rechnen, wie der Kanton am Freitag mitteilte.

Das Formular ist auf der Website der Gesundheitsdirektion verfügbar. Neben den Kontaktdaten müssen darin das Risikoland sowie der Zeitraum des Aufenthalts erfasst werden. Zuletzt müssen die rückkehrenden Personen bestätigen, dass sie sich in die zehntägige Quarantäne begeben.

Gezielt Verstössen nachgehen

Der Kanton kontrolliert die Einhaltung der Quarantäne bei den gemeldeten Personen mit Stichproben. Er will aber auch Personen ahnden, die sich nicht an die Melde- und Quarantänepflicht halten. Beispielsweise auch dann, wenn sich eine Person trotz Quarantänepflicht nicht zu Hause aufhält. In diesem Fall macht die Kantonsärztin eine Meldung an die Kantonspolizei. Der Kanton geht aber auch Hinweisen auf Verstösse nach. Bestätigen sie sich, droht eine Busse von bis zu 10’000 Franken.

Die Daten der Reisenden in Risikoländer werden bisher noch nicht systematisch erfasst. Der Bund hat in vereinzelten Fällen Daten von Flugpassagieren weitergeleitet. Der Kanton Zürich fordert jene von Busreisenden selbstständig ein.

600 Personen in Quarantäne

Grundsätzlich warnt die Gesundheitsdirektion alle Personen davor, in die Risikogebiete zu reisen. Die Bestimmungen gelten auch für alle Personen, die aus den entsprechenden Risikoländern in der Schweiz zu Gast sind. Die Quarantäne gilt immer für alle Personen, die im selben Haushalt leben. Der Haushalt darf nicht verlassen werden, auch nicht für Einkäufe und einen Spaziergang. Bislang haben sich 600 Personen, die aus einem Risikoland in die Schweiz zurückgekehrt sind, an die Bestimmungen gehalten.