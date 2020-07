Seltsame Sachen geschehen in der letzten Zeit. Vor ein paar Wochen trank ich in der Stanza-Bar einen Martini. Der Bundesrat hatte am Vortag die Clubs geöffnet, auf dem Heimweg kam ich an einer Menschentraube vorbei, die an der Talstrasse auf Einlass wartete. Man muss nicht Medizin studiert haben, um zu erkennen, dass das nicht gut kommt.

Was ist los? Warum werden die Clubs aufgemacht? Was ist da für eine Lobby am Werk? Ich rief einen ehemaligen Clubbesitzer an. Er stammt aus dem ehemaligen Jugoslawien. Jetzt macht er andere Geschäfte.