Familienhotels in Tirol – Zurück zur Natur Das Familien-Landhotel Stern in Obsteig ist so kinderfreundlich wie nachhaltig. Robert Wildi

Das Hotel Stern setzt auf Nachhaltigkeit und eine familienfreundliche Atmosphäre. Foto: PD

Es ist 17 Uhr, «Opa Toni» gibt Klopfzeichen. Vom Spielplatz strömen die Kids herbei, Papa und Mama im Schlepptau. Ziegen und Hasen zu füttern ist angesagt auf dem kleinen Hotelbauernhof. Die Tiere können gestreichelt werden, Ponyreiten steht hoch im Kurs. Mitten im Getümmel der Gastgeber René Föger, für den Kindergeschrei wie Musik in den Ohren klingt. Der Junghotelier und seine persischstämmige Frau haben selber vier Kinder. Sie wissen also, was dem Nachwuchs guttut.