Umgang mit Post Covid in der Schweiz – Mehr Fälle, monatelange Wartezeiten: Long-Covid-Betroffene fühlen sich abgehängt Immer noch fehlt es in der Schweiz an einheitlicher Diagnostik, spezifischen Therapien und Medikamenten für Long Covid Erkrankte. Derweil sind die Zuweisungen wieder stark steigend. Marc Brupbacher

Betroffene klagen oft über sogenannten Hirnnebel: Long-Covid-Patientin in Zürich. Foto: Samuel Schalch

Über die Corona-Pandemie spricht niemand mehr, und doch zirkuliert das Virus nach wie vor stark in der Bevölkerung. Gemäss der britischen Statistikbehörde ONS, welche weltweit als einzige die Prävalenz von Sars-CoV-2 jede Woche eruiert, ist in England gegenwärtig 1 von 55 Personen infiziert. In der Schweiz dürfte es in einer ganz groben Grössenordnung ähnlich sein, zurzeit sind demnach 100’000 bis 200’000 Personen angesteckt. Ein Teil davon wird monate- oder sogar jahrelang mit alltagseinschränkenden Symptomen zu kämpfen haben.