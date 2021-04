Kühne Idee für Zürcher S-Bahn – Zustimmung für unterirdischen «Spitalexpress» Ein zweiter Durchgangsbahnhof unter dem Shop-Ville und eine SZU-Mini-Metro bis zu den Hochschulen: Diese Vision hat heute das Kantonsparlament beschäftigt. Pascal Unternährer

Pläne für den Untergrund: In Zürich gibt es einige Ideen für Bahnverbindungen unter der Erde. Bild: KEYSTONE/Steffen Schmidt

Die SZU (Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn) müsste sich umbenennen. Etwa in Sihltal-Hönggerberg-Bahn oder Uetliberg-Irchel-Bahn. Aber das wäre noch das kleinste Problem. Aufwendiger wäre der Bau von neuen Tunnelröhren, und zwar vom Zürcher Hauptbahnhof unter die Limmat und via Hochschulquartier und Uni Irchel bis zum ETH-Ableger am Hönggerberg.

Diese kühne, aber nicht ganz neue Idee hat Paul Stopper ins Kantonsparlament gebracht mit einer Einzelinitiative, die am Montag diskutiert wurde. Der Verkehrsplaner, Ex-LdU-Kantonsrat und heutige Ustermer Gemeinderat wollte mit seinem Vorstoss die Vision der Mini-Metro in Erinnerung rufen und «den SZU-Endbahnhof aufknacken», wie er sagte.