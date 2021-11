ATP-Finale Turin – Zverev krönt sein goldiges Jahr Zuerst Olympiagold, nun der Sieg am Saisonfinale: Der Deutsche bezwingt Daniil Medwedew in zwei Sätzen. Nur noch ein Grand-Slam-Titel fehlt ihm zum kompletten Glück. René Stauffer

Der Himmel ist die Grenze: Alexander Zverev schlägt in Turin mit Djokovic und Medwedew in Halbfinal und Final die Nummern 1 und 2. Foto: Alessandro Di Marco (EPA/Keystone)

Fünfmal in Folge hatte Alexander Zverev gegen Daniil Medwedew verloren, zuletzt im Gruppenspiel von Turin denkbar knapp 3:6, 7:6, 6:7 (6:8). An diesem Sonntag aber, als es im Pala Alpitour um den Titel ging, brach er die Serie. Der 24-jährige Deutsche liess dem Weltranglistenzweiten in 75 Minuten beim 6:4, 6:4 praktisch keine Chance und liess sich zum zweiten Mal nach 2018 als Sieger des ATP-Finals feiern. Medwedew hatte an diesem Turnier zuvor neun Siege in Serie errungen, wirkte aber matt und ideenlos.

«Es ist grossartig. Es gibt keinen besseren Weg, eine Saison zu beenden, als diesen», sagte Zverev, der sich für das bevorstehende Davis-Cup-Finalturnier bereits abgemeldet hat. Der einzige Schönheitsfehler war für ihn, dass sein erkrankter Vater als einziger seines engsten Umfelds nicht in Turin sein konnte. «Aber ich bin sicher, dass er zurückkommen wird und wir in Zukunft wieder als Familie grosse Titel feiern können.»