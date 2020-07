Heim unter Quarantäne – Zwei Corona-Todesfälle in Zürcher Altersheim Zwei weitere Bewohner des Seniorenzentrums in Männedörf sind in kritischem Zustand. Die Gesundheitsdirektion beschwichtigt.

In einem Zürcher Altersheim ist es zu einer Häufung von Infektionen mit dem Coronavirus gekommen. (Symbolbild) Foto: Keystone

Im Kanton Zürich sind zwei weitere Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben, wie die Gesundheitsdirektion am Samstag mitgeteilt hat. Die beiden Todesfälle haben sich im privaten Seniorenzentrum Sunmatt in Männedorf ereignet, berichtet die NZZ. Verstorben sind eine Frau und ein Mann. Zwei weitere Personen befinden sich in kritischem Zustand, eine im Unispital Zürich, eine weitere auf eigenen Wunsch im Heim.

Im Laufe der vergangenen zwei Wochen haben sich im Seniorenzentrum insgesamt eine Mitarbeiterin und sechs Bewohnnerinen und Bewohner infiziert, weshalb das Altersheim unter Quarantäne steht. Besuche sind keine mehr erlaubt.

Die Geschäftsleiterin der Sunmatt besätigt die Covid-Fälle gegenüber der NZZ. Als erster Fall sei am 29. Juni eine Mitarbeiterin positiv getestet und sofort unter Quarantäne gestellt worden. Der Ansteckungsweg sei nicht nachvollziehbar – man gehe davon aus, dass eine infizierte Person ohne Symptome das Virus übertragen habe. Laut Bärtels hat Kantonsärztin Christiane Meier vergangene Woche das ganze Heim unter Quarantäne gestellt.

«Situation unter Kontrolle»

Die Gesundheitsdirektion Zürich beschwichtigt auf Anfrage des TA nach der Bekanntgabe der beiden Todesfälle in Alters- und Pflegeheimen: «Die Alters- und Pflegeheime haben die Situation unter Kontrolle», sagt Sprecher Marcel Odermatt. Aufgrund der bereits eingeführten Massnahmen und Schutzkonzepte seien keine zusätzlichen Regeln notwendig. Im Moment würden sich zudem mehr junge Leute mit Covid-19 anstecken als ältere Personen,sagt Odermatt.

Im Kanton Zürich sind aktuell 20 Personen hospitalisiert, so viele wie seit Ende Mai nicht mehr, drei Personen müssen künstlich beatmet werden.

( hwe )