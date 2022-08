Seltene Krankheit – Zwei Diphterie-Fälle in der Stadt Zürich Nach einem Diphterie-Ausbruch im Bundesasylzentrum in Zürich-West wurden 180 Jugendliche unter Quarantäne gestellt. pu

Hier wurden zwei Fälle von Diphterie festgestellt: Bundesasylzentrum auf dem Duttweiler-Areal. Foto: Dominique Meienberg



Im Bundesasylzentrum Zürich an der Duttweilerstrasse sind zwei Fälle von Diphtherie aufgetreten. Entsprechende Sofortmassnahmen wurden eingeleitet, teilt die Zürcher Gesundheitsdirektion am Mittwochnachmittag mit. Für die breite Bevölkerung bestehe keine Gefahr.

Bei der Diphtherie handelt es sich um eine Infektionskrankheit, die vor allem Kinder und Jugendliche befällt. Ausgelöst wird sie durch das Bakterium «Corynebacterium diphtheriae». Zwei Arten sind bekannt: die respiratorische (Atemwege) und die kutane (Haut) Diphtherie. Bei der Rachendiphtherie treten Übelkeit und Schluckschmerzen auf, häufig verbunden mit Bauch- und Gliederschmerzen und zunehmendem Fieber.

Alle Kontaktpersonen der Angesteckten werden nun getestet. Einige erhalten prophylaktisch Antibiotika.

Im Bundesasylzentrum Zürich ist je ein Fall von Haut- und Rachendiphtherie aufgetreten. Alle Kontaktpersonen müssten nun getestet werden, schreibt die GD. Enge Kontaktpersonen erhalten zudem prophylaktisch Antibiotika.

In Absprache mit dem Staatsekretariat für Migration (SEM) wurde für die betroffene Abteilung mit rund 180 Jugendlichen ein sofortiger Aufnahme- und Verlegungsstopp angeordnet, bis die Resultate der Abstriche vorliegen. Die betroffenen Personen befinden sich in Isolation.



Guter Schutz dank Impfung

Gegen Diphterie existiert eine Impfung. Für die Schweizer Bevölkerung ist die Gefahr einer Ansteckung klein, schreibt die GD weiter. Die Menschen, die in der Schweiz aufgewachsen sind, sind weitgehend gegen Diphtherie geimpft. Deshalb ist die Krankheit hierzulande praktisch verschwunden. Anfang Monat wurden in Bern allerdings zwei Fälle bekannt, ebenfalls im Bundesasylzentrum. Zuvor hatte es seit 1983 keine Fälle mehr in der Schweiz gegeben.

Eine Impfpflicht besteht nicht mehr, viele haben die Impfung aber als Dreifachimpfung Diphterie/Starrkrampf/Keuchhusten in Erinnerung.

Global gesehen ist die Krankheit jedoch nach wie vor verbreitet.



