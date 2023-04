Konflikt mit der Schulleitung – Zwei Dutzend Lehrpersonen verlassen Zolliker Schule im Sommer Autoritärer Führungsstil, schlechte Kommunikation: In der Schule Rüterwis in Zollikon herrscht dicke Luft. Nun geht ein Drittel der Belegschaft. Liliane Minor

Dicke Luft und viele Kündigungen gleich an mehreren Schulen im Kanton: Was ist da los? Foto: Peter Schneider (Keystone)

Es war ein Info-Mail an die Eltern, welches das Fass zum Überlaufen brachte. Darin informierten die Zolliker Schulpräsidentin Claudia Irniger (FDP) und Urs Rechsteiner, Leiter Bildung in der Goldküsten-Gemeinde, über einen Konflikt zwischen Schulleitung und Lehrpersonen an der Primarschule Rüterwis.