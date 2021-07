Korruption bei öffentlichen Aufträgen – Zwei Ex-Bundesbeamte verurteilt Die Bundesanwaltschaft führte ein Verfahren wegen Bestechung im Walliser Strassenbau. Auch andernorts kommt es oft zu Absprachen – zulasten des Steuerzahlers. Cyrill Pinto

Die Arbeitsgemeinschaft Napoleon, bestehend aus den Bauunternehmen Interalp und Frutiger, kam bei der Auftragsvergabe am Simplon auffallend oft zum Zug. Foto: Mischa Aebi

Der Fall schlug hohe Wellen: Beamte der Bundeskriminalpolizei durchsuchten die Büros der Oberwalliser Astra-Aussenstelle in Visp. Zwei Mitarbeiter des Bundesamtes für Strassen (Astra) wurden verhaftet. Gleichzeitig wurde der in Italien wohnhafte Geschäftsführer eines Bauunternehmens in Untersuchungshaft genommen – sein Büro war nur einen Steinwurf vom Astra-Büro in Visp entfernt. Mit den Verhaftungen und der Durchsuchung der Büros im März 2016 wurde öffentlich: Die Bundesanwaltschaft führte ein Verfahren wegen des Verdachts auf aktive und passive Bestechung sowie ungetreue Amtsführung. Später wurde das Verfahren auf eine vierte Person ausgeweitet.