Wissenschaftsehrungen in Stockholm – Zwei Frauen erhalten den Nobelpreis für Chemie Die Französin Emmanuelle Charpentier und die Amerikanerin Jennifer A. Doudna heissen die Preisträgerinnen in diesem Jahr. Sie werden für ihre Forschungen in der Entwicklung der Genschere geehrt. red

Die beiden Preisträgerinnen werden für ihre Forschungen zur Methoder einer Erbgutveränderung geehrt. Foto: Screenshot Twitter

Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an Emmanuelle Charpentier und Jennifer A. Doudna. Die Auszeichnung würdigt ihre Entwicklung einer Methode zur Erbgutveränderung.

Der Nobelpreis in dieser vielseitigen Kategorie ging bisher acht Mal an Schweizer, beziehungsweise Schweizer Doppelbürger, das letzte Mal vor drei Jahren. Die seit 1901 verliehenen Nobelpreise in dieser Sparte gingen aber vor allem an amerikanische Forscher. Die erste Auszeichnung erhielt der Niederländer Jacobus van’t Hoff für die Entdeckung von Gesetzen der Osmose.

Am Montag wurden Harvey J. Alter, Michael Houghton und Charles M. Rice mit dem Preis für Medizin geehrt. Die drei Wissenschafter aus Grossbritannien und den USA erhalten die Auszeichnung für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus. Am Dienstag wurden Roger Penrose, Reinhard Genzel und Andrea Ghez mit dem Nobelpreis für Physik für ihre Forschungen rund um das Schwarze Loch ausgezeichnet.

(Update folgt)