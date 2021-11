Nach dem Militärputsch im Sudan – Zwei Generäle haben die Revolution gestohlen Nach dem Sturz des Diktators Omar al-Bashir hofften viele auf einen demokratischen Aufbruch in Khartum. Doch nun hat das Militär die Macht an sich gerissen – und vor allem junge Menschen in den Widerstand getrieben. Arne Perras

Eine breite Bewegung: Vor allem junge Menschen protestieren gegen den Militärputsch im Sudan. Foto: Marwan Ali (Keystone)

Katz und Maus. Fang mich, wenn du kannst. Barrikaden bauen, Reifen anzünden, Slogans singen. Und rennen, wenn Truppen um die Ecke kommen, mit Pick-up-Wagen, Maschinengewehren und Granatwerfern. Demonstranten in Khartum singen: «Burhan ist schmutzig, die Islamisten haben ihn geschickt.» Oder: «Die Armee gehört dem sudanesischen Volk und nicht Burhan.» So haben Zehntausende Frauen und Männer, wie Augenzeugen und Videos belegen, in diesen Tagen gegen den Putsch protestiert, vor allem in der 60. Strasse in der Hauptstadt Khartum.

Angeführt werden die verhassten Truppen von General Abdel Fattah al-Burhan, einem Mann mit Schnurrbart, der in sauber gebügelter Camouflage auftritt und ein Barett auf dem Kopf trägt. Burhan ist das Gesicht des Coups, gegen ihn richtet sich die Wut vieler Jugendlicher. Aber es marschierten auch Frauen mit ihren Kindern, ältere Herren in Anzügen, es ist eine breite Bewegung gegen den Putsch.