Legendäre Luxusherbergen – Zwei Hotels zum Träumen – am Arno und am Comersee Die Villa La Massa und die Villa d’Este sind Schwesterhotels. Geschätzt von Prominenten, zeitlos im Stil. Gabriele Spiller

Nur ein paar Kilometer von Florenz entfernt: In der idyllisch am Arno gelegenen Villa La Massa logierten schon viele illustre Gäste wie Winston Churchill, Elisabeth Taylor oder David Bowie. Foto: PD

Das historische Gut gehört zur Vereinigung The Leading Hotels of the World und bietet Erholung in einer für die Toscana typischen Landschaft. Ein Irisgarten, Zypressen, Olivenbäume, Rebstöcke – was will der Italienliebhaber mehr? Dabei liegt die aus fünf Gebäuden bestehende Villa La Massa nur acht Kilometer von Florenz entfernt. Es soll Gäste geben, die sich auf dem Mietvelo oder zu Fuss entlang des Arno auf den Weg in die Medici-Hochburg machen und mit dem Hotel-Shuttlebus zurückkehren.

In den heissen Sommermonaten geniessen sie am neuen Pool aber auch die um einige Grad kühlere Lage der Villa La Massa. Ein aristokratisches Gefühl kommt auf, wenn man eines der 51 Luxuszimmer oder eine der Suiten betritt, aber vor allem geht der Blick immer ins Grüne.

Die Speisekarte in den beiden Restaurants ist erfreulich unkompliziert gestaltet. Frisches toskanisches Brot mit dem hauseigenen Olivenöl leitet den Abend ein, der von hervorragenden Weinen begleitet wird.

Wie das Schwesterhotel Villa D’Este am Comersee hat die Villa La Massa schon viele illustre Gäste beherbergt: Gregory Peck, Winston Churchill, Elisabeth Taylor und Richard Burton. 1992 mietete David Bowie das gesamte Hide-away mit der kleinen Kapelle für seine Hochzeit.

Grandhotel der alten Schule

Grandhotel mit grossem Park und einem im Comersee schwimmenden Pool: Blick auf die Villa d’Este in Cernobbio. Foto: PD

Die Villa D’Este in Cernobbio ist ein so ikonischer Ort, dass der Name des Hotels als Marke geschützt wird. Seit über 15 Jahren arbeitet Direktor Danilo Zuchetti mit seinem Team daran, dass der Genius Loci weiterlebt. So kommt man nur sieben Kilometer von Chiasso entfernt in ein Grandhotel der alten Schule, in dem das Personal Livreen mit Goldknöpfen trägt. Die Klientel stammte über Jahrzehnte vor allem aus dem angelsächsischen Raum; jetzt zelebrieren wieder mehr und jüngere Europäer das Dolce Vita in der Villa.

Seit 1873 bevölkern zahlende Gäste den riesigen Renaissancepark des adligen Sommersitzes. Hier trifft sich die High Society: Industrielle, Hollywoodstars und US-Präsidenten. Die Veranda bietet herrliche Aussichten, die in den salonartigen Restaurants nicht weniger spektakulär sind.

Ein im See schwimmender Pool, Spa, Sportclub und Golfplatz sind weitere Assets. Das Haupthaus Edificio del Cardinale zählt 125 Zimmer und der Padiglione della Regina 27. Auf dem grosszügigen Gelände kann jeder Gast die Distanz wahren, die ihm behagt. Und die weichen Teppiche schlucken jeden Schritt.

Villa La Massa, Firenze-Candeli, DZ mit Frühstück ab 520 Euro, www.villalamassa.com

Villa D’Este, Cernobbio, DZ mit Frühstück ab 920 Euro, www.villadeste.com

Gabriele Spiller arbeitet im Ressort Region Winterthur. Sie ist Dipl.-Kommunikationswirtin, hat einen MBA in Media Management und absolvierte den Master in Kulturjournalismus an der ZHdK. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.