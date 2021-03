In Adliswil erwischt – Zwei Jahre Haft nach Autorennen auf der A3 Ein heute 30-jähriger Autoraser muss wegen illegaler Strassenrennen auf der Autobahn und in Adliswil ins Gefängnis. Er behauptet, dass er nicht am Steuer sass. Pascal Münger

Ein Autofahrer wurde mit massiv überhöhter Geschwindigkeit auf der A3 erwischt. Symbolbild: Moritz Hager

Im November 2019 bestrafte das Bezirksgericht Horgen einen damals 28-jährigen Raser zu 20 Monaten Gefängnis. Die Richter sahen es als erwiesen, dass sich der Beschuldigte im Mai 2015 ein Rennen mit Kollegen geliefert hat. Dabei fuhr er einerseits mit 222 Kilometer pro Stunde auf der A3. Und andererseits mit 115 km/h auf einer Strasse zwischen Adliswil und Wollishofen.

Bis heute bestreitet der Autofahrer jedoch, am Steuer des Wagens gesessen zu haben. Er zog den Fall weiter ans Obergericht. Am Dienstag fand der Prozess statt und endete für den Angeklagten in einem Desaster. Das Obergericht erhöhte das ursprüngliche Urteil sogar noch und sprach eine Haftstrafe von 24 Monaten aus.