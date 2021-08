Polizeieinsatz am Wochenende – Zwei junge Männer in Zürich bei Streit verletzt In der Nacht auf Sonntag zogen sich bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen zwei junge Männer Verletzungen zu. Die Täter konnten fliehen. Tina Fassbind

Ein Dienstfahrzeug der Kantonspolizei Zürich. (Symbolbild) KEYSTONE/GAETAN BALLY

Gegen 00.30 Uhr in der Nacht auf Sonntag kam es im Tankstellenshop am Mythenquai 320 zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Männern, wie die Zürcher Kantonspolizei am Sonntagabend mitteilte.

Gemäss ersten Erkenntnissen wurden ein 25-Jähriger und ein 30-Jähriger nach dem Verlassen des Shops in unmittelbarer Nähe durch drei unbekannte Männer mit Faustschlägen, Fusstritten und Flaschenwürfen erheblich verletzt. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die beiden Opfer begaben sich daraufhin selbstständig in ein Spital.

