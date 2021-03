Tragödie im Kanton Waadt – Polizei findet nach Telefonanruf zwei Leichen in Bussigny vor Ein Mann hat zuerst seine Freundin getötet, dann sich selbst. Die Polizei geht von einem Beziehungsdelikt aus.

Die Waadtländer Kantonspolizei konnte nur noch die Leichen in Bussigny bei Lausanne bergen. Foto: Laurent Gillieron (Keystone/Symbolbild)

Zwei Leichen, einen Mann und eine Frau, hat die Waadtländer Polizei am Freitag in einer Wohnung in Bussigny in der Nähe von Lausanne gefunden. Zuvor hatte sich bei ihr der dann noch lebende Mann gemeldet mit der Behauptung, dass er seine Freundin getötet habe. Die Polizei vermutet eine Beziehungstat, bei welcher der Mann zuerst seine Freundin und danach sich selbst mit einer Feuerwaffe getötet hat.

Der Mann habe sich am Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr gemeldet, heisst es in einer Mitteilung der Waadtländer Kantonspolizei vom Freitagabend. Die daraufhin ausgerückte Patrouille habe sich Zugang zu der Wohnung in Bussigny verschafft und den 52 Jahre alten Schweizer und seine Freundin tot vorgefunden. Die Frau ist noch nicht formell identifiziert.

SDA/fal