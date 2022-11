«Apropos» – der tägliche Podcast – Zwei Männer streiten – und die Kryptobranche crasht Ein Konflikt zwischen zwei mächtigen Männern führt zu einem gigantischen Zusammenbruch bei Bitcoin und Co. Was ist da los? Vivienne Kuster (Produktion) Bernhard Kislig (Gast) Mirja Gabathuler (Host)

Es war ein grosses Versprechen und führte zu einem grossen Crash: Die Handelsplattform für Kryptowährungen FTX ist pleite, und viele Menschen verlieren sehr viel Geld. Gleichzeitig schüttelt die Pleite aber auch die ganze Kryptobranche durch – eine Krise, deren Ende noch nicht absehbar ist.

Ausgelöst wurde das Ganze durch einen Streit zweier Männer. Wieso ist dieser so eskaliert? Was bedeutet diese Krise für die Schweizer Wirtschaft? Und wird sich jetzt im Kryptomarkt langfristig etwas verändern? Wirtschaftsredaktor Bernhard Kislig gibt Antworten in einer neuen Folge des Podcasts «Apropos». Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.



