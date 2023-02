Joe Biden vs. Wladimir Putin – Zwei Männer, zwei Systeme, zwei Reden Während Joe Biden mit seinem Trip nach Kiew und seinem Auftritt in Warschau die grosse Inszenierung hinlegt, langweilt Wladimir Putin mit einer mäandernden Rede in Moskau. Und der Krieg? Geht einfach weiter. Silke Bigalke aus Moskau , Florian Hassel , Cathrin Kahlweit

«Die Ukraine wird nie ein Sieg für Russland – nie»: US-Präsident Joe Biden, umringt von Kindern mit Polen-, USA- und Ukraine-Fähnchen, nach seiner Rede in Warschau. Foto: Keystone

Inszenierung – das können die Amerikaner. Mit seinem Auftritt in Kiew hat der US-Präsident dem russischen Präsidenten die Show gestohlen. Und das genau einen Tag vor Wladimir Putins lang erwarteter Ansprache in Moskau. Ganz und gar nicht zufällig war Joe Bidens eigene Rede dann für den Dienstagabend in Warschau angekündigt worden. Das letzte Wort wollen die Amerikaner haben. Jetzt – und bei Kriegsende.