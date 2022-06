Vorfall im Bundesland Hessen – Zwei Menschen durch Schüsse in deutschem Supermarkt getötet Die Ursachen für die Tat im Lebensmittelladen von Schwalmstadt sind noch nicht bekannt. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe gemäss Polizei nicht. UPDATE FOLGT

Die Polizei kennt die Hintergründe für die Schüsse in der hessischen Stadt Schwalmstadt noch nicht. Foto: Keystone (Symbolbild)

In einem Lebensmittelmarkt in der deutschen Stadt Schwalmstadt kamen zwei Menschen durch Schüsse ums Leben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die genauen Hintergründe seien derzeit noch nicht bekannt. «Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht», hiess es. Demnach fielen die Schüsse am Mittag um kurz nach 13.00 Uhr im Stadtteil Treysa.

Um wen es sich bei den beiden Toten handelte, war zunächst unklar. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit starken Kräften vor Ort. Schwalmstadt liegt ungefähr auf halber Strecke zwischen Marburg und Kassel im Bundesland Hessen.

(Update folgt)

SDA/AFP/red

