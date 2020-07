Velo verdrängt Auto – Zwei neue Velowege am Bahnhofquai Neuerdings stehen Velofahrern am Bahnhofquai drei durchgehende Spuren zur Verfügung. Eine Rechtsabbiegespur für den Individualverkehr hat die Stadt aufgehoben. Ev Manz

Bisher gab es am Bahnhofquai nur eine durchgehende Fahrspur für Velofahrer. Foto: Google Maps

Die Stadt Zürich macht ernst mit der Velooffensive – auf Kosten des Individualverkehrs: Am Bahnhofquai baut sie zwei neue Radstreifen und hebt dafür eine Fahrspur auf.



Seit Montag steht allen Velofahrern, die zwischen Uraniastrasse beziehungsweise Rudolf-Brun-Brücke und Beatenplatz unterwegs sind, in beiden Richtungen eine durchgehende Fahrspur zur Verfügung, wie die Stadt Zürich am Dienstag mitteilt.

Wer also auf dem Velo vom Bahnhof her auf dem Bahnhofquai unterwegs ist und rechts in die Uraniastrasse abbiegen will, kann ebenso auf einem eigenen Fahrstreifen fahren wie jene, die in der Gegenrichtung von der Rudolf-Brun-Brücke her zum Beatenplatz radeln.

Bisher gab es nur für Velofahrende, die aus Richtung Bahnhof zur Rudolf-Brun-Brücke fuhren, einen durchgehenden Velostreifen.

Keine Leistungseinbussen

Damit auf diesem Strassenabschnitt neu drei Radstreifen angeboten werden können, hat die Stadt Zürich eine Autofahrspur abgebaut. Dem Individualverkehr steht neu vom Bahnhof her Richtung Uraniastrasse nur noch eine Rechtsabbiegespur zur Verfügung. Das sei ohne Leistungseinbussen möglich, heisst es von Seiten der Stadt.

Der Strassenabschnitt ist Teil des regionalen Radwegnetzes. Die Anpassung erfolgte im Rahmen der Erneuerung des Deckbelages. Die Stadt Zürich will mit der Massnahme die Verkehrssicherheit der Velofahrenden verbessern und den Veloverkehr fördern.