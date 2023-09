Zwei Neuheiten – So fährt Mini elektrisch in die Zukunft Neue Modelle, neue Formate und neue Motoren sowie dezidierte Elektro-Varianten auf eigenen Plattformen sollen die Marke in eine neue Zeit führen. Thomas Geiger

Auf der IAA Mobility (5. bis 10. September) stellt Mini die neuen Generationen des dreitürigen Cooper und des Countryman vor. Foto: Mini

Die letzte Generation kam vor fast zehn Jahren, und seitdem bringen sie sich mit mehr oder minder seriösen Sondermodellen über die Runden. Doch jetzt feiert Mini auf der IAA in München mit einem imposanten Doppelschlag das Ende der Durststrecke.

An der Basis steht wie eh und je der Hatchback, also der Ur-Mini, der künftig den Namen Cooper tragen wird und mit nahezu unveränderten 3,86 Metern und einer nur akzentuierten Optik seinen Einstand als elektrischer Dreitürer gibt, bevor die BMW-Tochter später auch wieder die Idee vom Fünftürer aufgreift, die Open-Air-Gemeinde mit einem Cabrio beglückt und dann auch noch die Verbrenner nachschiebt. Denn den Cooper gibt es künftig im Doppelpack – aussen nahezu identisch, baut BMW auf zwei Plattformen zwei technisch vollkommen unterschiedliche Autos: in Oxford die Verbrenner und in China gemeinsam mit Great Wall den neuen Elektro-Mini.

Countryman wächst auf 4,43 Meter

Am anderen Ende der Familie und ebenfalls schon in München zu sehen ist der neue Countryman, der sich die Technik mit Autos wie dem BMW X1 teilt, in Deutschland gebaut wird und genau wie die bayerischen Pendants wahlweise als Verbrenner oder Stromer zu haben ist. Weil sich der Countryman auf 4,43 Meter streckt, entsteht im Line-up eine Lücke, die Mini mit einem zweiten Crossover füllen wird: dem Aceman. Ebenfalls in China gebaut, misst der Neuzugang 4,08 Meter und wird ausschliesslich elektrisch angeboten – Premiere feiert er wohl im Frühjahr in Peking.

Wie den Cooper wird es den Aceman in zwei Konfigurationen geben, die für beide Autos ähnliche Eckdaten vorsehen: Als E kommen Cooper und Aceman auf 184 PS und als SE auf 218 PS, die Akkus haben eine Kapazität von 41 oder 54 kWh, und die Reichweite liegt bei 305 oder 402 Kilometern. Geladen wird daheim mit elf und an der Gleichstromsäule je nach Variante mit 75 oder 95 kW. Beim Countryman stehen 204 oder 313 PS im Datenblatt, die Batterie hat immer 66 kWh, und die Reichweite soll 430 bis 460 Kilometer betragen. Auch beim Laden ist der Countryman besser: Wechselstrom fliesst mit bis zu 22 und Gleichstrom mit 130 kW.

Plug-in-Hybrid und Leder gestrichen

Doch zumindest bis zum Ende der Dekade halten die Briten auch dem Verbrenner die Treue und fahren zweigleisig in die Zukunft. Beim Cooper werden sie sich dabei zwar auf den Benziner beschränken. Aber beim Countryman gibt es sogar wieder einen Diesel. Nur den Plug-in-Hybriden mustern sie beim Modellwechsel aus.

Egal ob elektrisch oder mit Verbrenner als Mini oder Maxi – innen sehen die neuen Mini-Modelle alle ähnlich aus: Hinter dem Lenkrad herrscht künftig weitgehend Leere, und die Musik spielt buchstäblich auf dem grossen, wie immer runden Bedienfeld auf der Mittelkonsole. Auch wenn das meiste künftig digital funktioniert und die Bedienung sich weitgehend auf Touch- oder Sprachkommandos fokussiert, gibt es ein paar schöne Konstanten wie ein paar klassische Kippschalter. Dafür müssen sich Mini-Fans definitiv vom Leder verabschieden. Denn die traditionellen Tierhäute weichen einem veganen Innenraum.

1 / 3 Von wegen Mini: Der Countryman legt um 13 Zentimeter auf eine Länge von 4,43 Meter zu. Fotos: Mini

