Polizeieinsatz in Zürich – Zwei Personen nach Angriffen im Niederdorf verletzt Bei Auseinandersetzungen zwischen zwei Gruppen wurden in der Nacht auf Samstag ein 23- und ein 25-Jähriger am Kopf verwundet. Einer der mutmasslichen Täter konnte gefasst werden.

Einsatz im Niederdorf: Ein Fahrzeuge der Polizei in den Gassen der Zürcher Altstadt Bild: KEYSTONE/Ennio Leanza

Wie die Stadtpolizei Zürich am Samstag mitteilte, kam es um etwa 02.30 Uhr beim Predigerplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Dabei wurde ein 25-Jähriger am Kopf verletzt.

Nur wenige Minuten später griff die Tätergruppe an der Niederdorfstrasse, Höhe Mühlegasse, weitere Passanten an. Dabei wurde ein 23-jähriger Mann ebenfalls am Kopf verletzt.

Bei der unmittelbar darauf eingeleiteten Fahndung konnte der mutmassliche Haupttäter, ein 20-jähriger Schweizer, festgenommen werden, wie es weiter hiess. Er wurde nach der polizeilichen Befragung der Staatsanwaltschaft zugeführt.

Die Fahndung nach den Mittätern läuft weiterhin. Die Polizei hat einen Zeugenaufruf erlassen.

SDA

