Bauarbeiten auf Zürcher Einfallachse – Zwei Stadttunnel bleiben in der Nacht geschlossen Der Buchegg- und der Hirschwiesentunnel sind ab sofort zwischen 22 und 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Pascal Unternährer

Der Hirschwiesentunnel wird gesamtsaniert. Deshalb muss er periodisch in beiden Richtungen gesperrt werden. Foto: Stadt Zürich

Von Montag, 24. Oktober, bis Samstag, 29. Oktober, sind der Bucheggtunnel und der anschliessende Hirschwiesentunnel auf der Transitstrecke zwischen der Rosengartenstrasse und Irchel in der Nacht in beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt. Jeweils von 22 bis 5 Uhr sind Umleitungen signalisiert.

Stadteinwärts erfolgt die Umleitung via Hirschwiesen-, Schaffhauser- und Bucheggstrasse zum Bucheggplatz. Stadtauswärts wird der Verkehr via Bucheggplatz, Bucheggstrasse und die Schaffhauserstrasse zur Hirschwiesenstrasse umgeleitet, wie die Stadt Zürich am Montagnachmittag mitgeteilt hat.

Mehr Lärmschutz und Velostreifen

Grund für die Sperrungen der 50-jährigen Tunnel sind umfassende Strassen- und Werkleitungsbauarbeiten. Diese dauern schon seit Anfang Jahr an und sollten im August 2024 beendet sein.

Der Zustand der 50-jährigen Tunnel entspricht nicht den heutigen Standards. Foto: Stadt Zürich

Insbesondere die Betriebs- und Sicherheitsausrüstung inklusive des Notausgangs Brüderhofweg wird den aktuellen Standards angepasst, wie es beim Tiefbauamt heisst. So werden etwa die SOS-Kästen, die Überwachungsinstallation und die Beleuchtung ersetzt. Bei den Tunnelportalen und an den Rampenwänden werden Elemente für den Lärmschutz montiert.

Von der Sanierung profitieren soll auch der Veloverkehr, da auf der Bucheggstrasse beidseitig ein durchgehender Velostreifen markiert wird. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 70,6 Millionen Franken.

