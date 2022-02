Schock bei der Polizei – Zwei Suizide in der Stadtpolizei Winterthur – Insider kritisieren Führung Innert kurzer Zeit haben sich zwei Stadtpolizisten in Winterthur das Leben genommen. Im Korps wird Kritik am Betriebsklima laut. Lisa Aeschlimann

Im Winterthurer Polizeiposten am Obertor hat sich ein Polizist das Leben genommen. Foto: Madeleine Schoder

Am vergangenen Freitag hat sich ein langjähriger Polizist der Stadtpolizei Winterthur auf dem Posten das Leben genommen. Es ist der zweite Suizid innert kurzer Zeit, wie der «Blick» zuerst berichtete.

Erst im letzten Juli hatte sich ein ebenfalls langjähriger Korpsangehöriger auf einer Wanderung das Leben genommen. Beide Kollegen hatten auf derselben Abteilung gearbeitet. Aus mehreren, voneinander unabhängigen Quellen ist zu vernehmen, dass es in der Führung der Stadtpolizei seit längerem Probleme gegeben haben soll.

Im Korps selbst sitzen der Schock, Trauer und Wut tief. Gegenüber dieser Zeitung lässt sich Cornel Borbély, Präsident des Polizeibeamtenverbands der Stadt Winterthur (PBV), folgendermassen zitieren: «Wir sind zutiefst erschüttert über die traurige Nachricht vom Tod eines geliebten Kollegen und Freund. Mit ihm verlieren wir innerhalb eines Jahres einen zweiten Kollegen durch einen Suizid. Viele Fragen sind ungeklärt. Wir fordern von Politik und Polizeiführung eine lückenlose und umfassende Aufklärung.»

Verband kritisiert «Führungskultur» und «Verhalten einzelner Personen»

In einem Schreiben des PBV, das dieser Zeitung vorliegt, steht man habe in einem Brief an die Departementsvorsteherin zum Ausdruck gebracht, dass «viele Kolleginnen und Kollegen die Schuld in der Führungskultur und im Verhalten einzelner Personen sehen.» Der Verband fordert von Polizeivorsteherin Katrin Cometta (GLP), dass «Führungsfehler offen und aufrichtig zu identifizieren, zu benennen und beseitigen sind».

Die zuständige Stadträtin Cometta hat laut «Blick» am Montag den Stadtpolizistinnen und -polizisten schriftlich kondoliert. «Das ganze Wochenende habe ich trotz Wahlen kaum an etwas anderes gedacht als an den Suizid Ihres Kollegen», zitiert der «Blick» aus dem Schreiben. Sie habe den Mann persönlich gekannt, sein Tod habe sie bestürzt und aufgewühlt. Und weiter: «Wie ungleich schwerer muss die Last für Sie sein. Sie haben einen Ihnen lieben Kollegen verloren, mit dem Sie teilweise über Jahrzehnte zusammengearbeitet haben.» Zudem wolle sie genau hinschauen, es sollen aber keine vorschnellen Schlüsse gezogen und niemand vorverurteilt werden.

Auf Anfrage des «Blick» wollte sich Cometta aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht äussern, eine Anfrage dieser Zeitung ist hängig. Der Mediendienst der Stadtpolizei bestätigt gegenüber dem «Blick», dass eine Untersuchung eingeleitet werde.

Burnout-Welle im Jahr 2017

Konflikte schwelen schon länger in der Stadtpolizei Winterthur. Anfang 2017 war die Hälfte der damaligen 13 Stadtpolizei-Chefs krankgeschrieben – unter ihnen auch der Kommandant Fritz Lehmann. Die damalige Polizeivorsteherin Barbara Günthard-Maier (FDP) machte die Sparaufträge der vergangenen Jahre und Jahrzehnte für die Probleme verantwortlich und setzte sich für eine Aufstockung des Kaders ein und gleiste eine interne Reorganisation auf.

2019 berichtete die Winterthurer Zeitung jedoch von einer Personalumfrage: Im Korps seien die Zufriedenheitswerte nach wie vor schlecht, es gebe anhaltend viele Burn-Out-Fälle und die interne Kommunikation werde stark kritisiert. Der Journalist stützte sich dabei auf die Aussagen eines ehemaligen Stadtpolizisten. Gegen diesen reichte die Führung dann wegen Amtsgeheimnisverletzung Strafanzeige ein. Das Verfahren wurde jedoch eingestellt.

Hilfe bei Suizidgedanken Infos einblenden Haben Sie selbst Suizidgedanken oder kennen Sie Betroffene? Für Kinder und Jugendliche ist das Telefon 147 da, auch per SMS, Chat, E-Mail oder unter www.147.ch. Erwachsene können die Dargebotene Hand kontaktieren, Telefon 143. E-Mail und Chat-Kontakte finden Sie auf www.143.ch. Die Angebote sind vertraulich und kostenlos. Auch die Website www.reden-kann-retten.ch bietet Hilfe. (red)

Mitarbeit: Patrick Gut

Lisa Aeschlimann ist Redaktorin im Ressort Zürich. Sie schreibt schwerpunktmässig über Sicherheitspolitik, Kriminalität, Polizei und Justiz. Mehr Infos @lisaaeschlimann

Fehler gefunden?Jetzt melden.