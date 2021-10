US-Bundesstaat Idaho – Zwei Tote bei Schüssen in Einkaufszentrum In einem Einkaufszentrum in Boise, Idaho, hat ein Mann das Feuer eröffnet. Der Verdächtige ist in Polizeigewahrsam.

Menschen, die aus dem Einkaufszentrum Boise Towne Square evakuiert wurden, warten auf Nachrichten. (25. Oktober 2021) Keystone/Darin Oswald

Mindestens zwei Menschen sind in einem Einkaufszentrum im US-Bundesstaat Idaho erschossen worden.

Mindestens vier weitere Menschen seien bei dem Vorfall am Montag in der Stadt Boise verletzt worden, darunter ein Polizist, hiess es in einer Pressekonferenz der Polizei. Der Verdächtige sei in Polizeigewahrsam. «Zu diesem Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass nur ein einzelner Schütze beteiligt war und dass von diesem Vorfall keine Gefahr mehr für die Allgemeinheit ausgeht», sagte der zuständige Polizist. Zum Motiv der Tat könne er noch nichts sagen.

Am frühen Nachmittag habe es erste Berichte von Schüssen in dem Einkaufszentrum gegeben, so die Polizei weiter. Einsatzkräfte hätten dann sehr schnell einen Verdächtigen festgenommen. «Ich möchte mich bei den Ladenbesitzern und den Menschen im Einkaufszentrum bedanken, die so schnell reagiert und sich um die Leute gekümmert haben, die dort waren», sagte die Bürgermeisterin von Boise, Lauren McLean. In dem Einkaufszentrum Boise Towne Square Mall befinden sich mehr als 150 Geschäfte. Boise mit seinen rund 230’000 Einwohnern ist die Hauptstadt des Bundesstaats Idaho.

