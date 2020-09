Pläne für Langstrassen-Unterführung – Zwei Velospuren verdrängen eine Busspur Neu sollen Velos auf der Langstrasse auch durch die Unterführung fahren, die bisher dem motorisierten Verkehr vorbehalten war. Das mache das Velofahren sicherer. Thomas Zemp

Der Bus der Linie 32 wird sich künftig die Fahrspur Richtung Helvetiaplatz mit den Autos teilen. Dafür erhalten die Velofahrerinnen und Velofahrer in der grossen Unterführung je eine Spur in beide Fahrtrichtungen. Foto: Sabina Bobst

Die Situation für die Velofahrer in der Langstrassen-Unterführung ist seit Jahren ein Ärgernis. Auch wenn neue Bodenmarkierungen in den beiden engen Fuss- und Velotunneln etwas Entspannung gebracht haben. Am Freitag hat die Stadt nun Pläne veröffentlicht, wie sie die Unterführung unter den SBB-Gleisen zwischen den Kreisen 4 und 5 für Velofahrer sicherer machen will – auf einfache, schnelle und kostengünstige Weise, wie das Tiefbaudepartement von Stadtrat Richard Wolff auf Anfrage mitteilt.

Die neue Aufteilung in der Langstrassen-Unterführung: Neu sollen auch Velofahrer die Fahrbahnen auf eigenen Spuren nutzen können. Illustration: Tiefbaudepartement

Neu sollen die Velofahrer nicht nur die beiden engen Tunnel auf den Seiten befahren können, sondern zusätzlich auch den grossen Tunnel in der Mitte, der bisher ausschliesslich dem motorisierten Verkehr gehörte. Sie erhalten dort in beiden Fahrtrichtungen eine eigene, zwei Meter breite Spur. Die Stadt streicht dafür die separate Busspur in der Unterführung, die vom Limmatplatz Richtung Helvetiaplatz führt. Neu teilen sich die Busse in dieser Fahrtrichtung eine Spur mit den Autos. Die Abbiegespur für Autos, die in die Lagerstrasse führt, bleibt bestehen. In Fahrtrichtung Limmatplatz bleibt für die motorisierten Fahrzeuge alles beim Alten: Autos und Busse teilen sich die Fahrspur schon heute.

Für den Bus entstehen keine Nachteile

Obwohl die Busse Richtung Helvetiaplatz künftig eine Fahrbahn mit den Autos teilen, soll ihnen daraus kein Nachteil erwachsen. Die Stadt wolle die Lichtsignale so steuern, dass sich die Fahrspuren im Tunnel schnell entleeren und die Busse keine Zeit verlieren, schreibt das Tiefbaudepartement.

Die Situation an der Kreuzung Langstrasse und Lagerstrasse, die seit über einem Jahr für Verwirrung sorgt, soll verbessert werden. Foto: Urs Jaudas

Es sind nicht die einzigen Neuigkeiten rund um die Unterführung. Vor allem auf der Seite im Kreis 4, bei der Lagerstrasse und der Neufrankengasse, plant die Stadt einige Änderungen. So passt sie die Situation an der Kreuzung zur Lagerstrasse an, die ihr vor etwas mehr als einem Jahr verwunderte Kritik eingebracht hatte (lesen Sie dazu einen Artikel hier). Wer mit dem Velo vom Kreis 5 her zur Lagerstrasse fährt, sieht sich am Strassenrand mit gelben Haifischzähnen konfrontiert, die signalisieren, dass die Velofahrer keinen Vortritt haben. Wer dann weiterfährt und links in die Lagerstrasse einbiegen will, trifft auf eine Verkehrsinsel mit einem 15 Zentimeter hohen Randstein. Die Velofahrer müssen deshalb den Fussgängerstreifen benutzen. Dieses Hindernis wird die Stadt nun entfernen. Die Fahrspuren für die Velos an dieser Kreuzung will die Stadt zudem deutlich markieren.

Die Pläne sollen gemäss Tiefbaudepartement im kommenden Jahr verwirklicht werden. 2023 soll dann der Baustart sein für die seit langem geplante Verbreiterung der beiden engen Fussgänger- und Velotunnel seitlich der Unterführung. Dieses Vorhaben treibt die Stadt weiter. Der Prozess dauere an, weil er sehr komplex sei.