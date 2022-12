Bomben-Explosion vor Basler Villa – Zwei Verdächtige wurden in die Schweiz ausgeliefert Im Frühjahr riss eine gewaltige Detonation das Bruderholz-Quartier aus dem Schlaf. Nun scheint die Aufklärung des Falls in Sicht. Mirjam Kohler

Die Explosion verwüstete die ganze Fassade. Bild: ZVG/20Minuten

In der Nacht auf den 30. März 2022 knallte es auf dem Bruderholz gegen 4 Uhr gewaltig. Den lauten Knall habe man bis ins Gundeldinger Quartier gehört. Bei der Detonation wurden Türen und Fenster einer Villa in der Fäschengasse zerstört.

Ein Sprecher der Basler Staatsanwaltschaft sagte damals gegenüber dieser Zeitung: «Wir sind vor Ort und ermitteln derzeit in alle Richtungen. In Betracht gezogen wurde zunächst alles Mögliche. Vom Blitzschlag bis hin zu einer technischen Störung. Man kann derzeit natürlich auch noch nicht ausschliessen, dass hier ein Delikt vorliegt.» Auch die Möglichkeiten des Einschlags eines Teils eines abgestürzten Flugzeugs oder einer chemischen Reaktion von Düngemittel wurden ursprünglich in Betracht gezogen.

Doch nichts mit Flugzeugen oder Blitzeinschlag: Bald hat die Bundesanwaltschaft den Fall von der Basler Staatsanwaltschaft übernommen. Die Bundesanwaltschaft übernimmt die Ermittlungen jeweils, wenn es um Sprengstoffdelikte geht.

Video: ZVG/20Minuten

Es gab keine Neuigkeiten zum Fall, bis Recherchen von SRF und SWR zeigten, dass in Stuttgart zwei junge Männer verhaftet wurden. Deutsche Spezialkräfte nahmen im Juni dieses Jahres zwei Schweizer fest, als diese in Stuttgart Sprengstoff kaufen wollten. Sie hätten diesen «mutmasslich bei einer geplanten Straftat in einer Schweizer Grossstadt» benutzen wollen, hiess es.

Dass es sich dabei um Basel handelt, wäre naheliegend, weil die beiden im Grossraum Basel wohnten. Die beiden waren gemäss Angaben von SRF und SWR zudem wegen Gewalt- und Drogendelikten bekannt und verkehrten im Rotlichtmilieu.

Ob die beiden wirklich für den Bombenanschlag verantwortlich sind, ist unklar. Auch die Motivlage scheint diffus. Der Besitzer der beschädigten Villa sagte damals gegenüber der BaZ, dass er sich das Ganze nicht erklären könne, er habe keine Feinde.

Wie 20 Minuten berichtet, sind die beiden jungen Männer inzwischen in die Schweiz ausgeliefert worden. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Mirjam Kohler ist News-Redaktorin und Gerichtsreporterin in Basel. Mehr Infos @mirjamkohler

