Gasunglück im Baselbiet – Eine Tote und zwei Verletzte wegen defekter Heizung Am Donnerstag wurde ein Ehepaar in Binningen bewusstlos aufgefunden. Tags darauf entdeckte die Polizei im selben Wohnhaus eine Leiche. Die Seniorin erlag wohl einer Gasvergiftung.

Ein Defekt an der Gasheizung führte dazu, dass hochgiftiges Gas in zwei Wohnungen ausströmte. (Symbolbild) Foto: Marc Dahinden

Eine defekte Heizanlage hat in einem Mehrfamilienhaus in Binningen zwei Verletzte und eine Tote gefordert. Wie das Internetportal Online Reports schreibt, ist am Donnerstagnachmittag ein Ehepaar bewusstlos in seiner Wohnung aufgefunden worden. Die beiden wurden ins Spital gebracht. Inzwischen seien die zwei wieder ansprechbar, ihr Zustand stabil. Am Freitag fand die Polizei aber in einer anderen Wohnung der Liegenschaft die Leiche einer Seniorin.

Die Baselbieter Polizei geht von einem Gasunglück aus. Beim verletzten Ehepaar habe man am Donnerstag Anzeichen einer Kohlenmonoxidvergiftung entdeckt, sagt ein Polizeisprecher auf Anfrage. Man sei daraufhin in die Wohnung des Ehepaars zurück und habe entsprechende Messungen durchgeführt. Diese seien indes negativ ausgefallen, man habe keine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration feststellen können. Auch in anderen Wohnungen habe man keine verdächtigen Mengen des toxischen Gases entdeckt.

Suche mit Spezialisten

Laut Polizeisprecher wurden am Freitag weitere Abklärungen mit Spezialisten vorgenommen. Man habe dabei auch eine Wohnung überprüft, die am Vortag noch nicht zugänglich gewesen sei. Man sei zunächst davon ausgegangen, dass deren Bewohnerin nicht zu Hause sei. Als man sich am Freitag schliesslich doch Zutritt verschafft habe, sei die Frau tot aufgefunden worden.

In der Wohnung wurde zudem eine erhöhte Konzentration von Kohlenstoffmonoxid gemessen. Es handelt sich um ein giftiges, farb- und geruchloses Gas. Seit Samstag kennt die Polizei auch die genauere Ursache: Aufgrund eines Defekts der Kaminanlage der Gasheizung sei Kohlenmonoxid in die Wohnung des Ehepaars sowie in jene der Seniorin geströmt. Weitere Abklärungen seien im Gange. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes habe die Polizei den Fall nicht aktiv kommuniziert.

bor

