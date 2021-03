Naturschauspiel auf Sizilien Ätna bricht erneut spektakulär aus

Am Mittwochabend schoss er Lava bis 500 Meter in die Höhe. Experten sprechen von einem historischen Spektakel. Der sechste Ausbruch innert acht Tagen am Südost-Krater sei ein Rekord, sagt ein Vulkanologe.