Fehlende Überprüfung – Zweifel an Schutzkonzepten der Läden für die Wiederöffnung Die Branchen entwerfen ihre Konzepte für Hygienemassnahmen selbst. Genehmigen lassen müssen sie diese nicht. Der Gewerkschaftsbund schlägt Alarm. Isabel Strassheim , Angelika Gruber

Reicht es, wenn Branchenverbände und Läden ihre Schutzvorschriften selbst festlegen? Arbeiter montieren eine Plexiglasscheibe vor einer Kasse. Foto: Ennio Leanza/Keystone

Es ist bald soweit. Alle Geschäfte und Restaurants dürfen morgen wieder öffnen, wenn sie sich an die Auflagen halten. Unter strengen Hygienevorschriften sind Essengehen und Einkaufen wieder möglich. Doch der Gewerkschaftsbund schlägt Alarm. «Das alles könnte sich als Fassade erweisen» kritisiert Luca Cirigliano, Zentralsekretär des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds. Sein harter Vorwurf: «Viele Geschäfte werden versucht sein, den Schutz so klein wie möglich zu halten.» Durch zu lasche Massnahmen für Kunden und Mitarbeitende könnte sich das Virus aber wieder weiter verbreiten und eine zweite Corona-Welle herbeiführen. Denn anders als weitläufig vermutet, muss der Bund die Schutzkonzepte nicht absegnen.

Die Kritik entzündet sich am Schutzkonzept für die Schuhläden. Der zentrale Verband Schuhschweiz hat auf seiner Homepage dazu ein einseitiges Dokument mit wenigen Stichpunkten hochgeladen. Als «Anregungen für den Schuhdetailhandel» wird dort darauf hingewiesen, Plexiglasscheiben anzubringen - «falls geeignet und nötig». Wann dies geeignet und nötig ist, wird nicht erläutert. Der Gewerkschaftsbund kritisiert das Konzept als «einfach lächerlich» und unbrauchbar. Zudem erklärt der Verband auf dem Papier, dass «die zuständigen Bundesstellen» das Konzept genehmigt hätten. Doch das ist falsch, weil es keine zentrale Genehmigung gibt - wie der Verband später klar stellte.

Schuhschweiz-Ehrenpräsident und Unternehmer Dieter Spiess erklärt, der Verband habe in den vergangenen Wochen mehrere Anpassungen an seinem Konzept vorgenommen - entsprechend dem aktuellen Wissensstand und der Kommunikation des Bundesrats. «Der Bundesrat hat nach dem Lockdown unklar und ohne Konzept kommuniziert. Vieles hat sich wieder geändert», sagt Spiess. Schuhschweiz habe das Konzept beim Gewerbeverband eingereicht und dieser habe Rücksprache mit dem Bundesrat gehalten. Beanstandungen habe es nicht gegeben.

«Auch wir haben nicht gewusst, wer gegebenenfalls Einspruch erheben soll. Das Seco? Die Kantone? Die Kommunikation war oft willkürlich», sagt Spiess. Das aktuelle Konzept der Branche entspreche in allen Punkten den Empfehlungen des BAG. «Wir unternehmen alles, um eine Ansteckung zu vermeiden.» Einzelne Schuhläden haben strengere Massnahmen verhängt. Bei Vögele Shoes etwa tragen die Angestellten Masken und Handschuhe. Das ist im Konzept des Verbands keine Pflicht.

Auch die anderen Branchen haben ihre Konzepte selbst erarbeitet. Dies zum Teil in Zusammenarbeit mit dem Seco und dem Bundesamt für Gesundheit. Die einzelnen Läden sollen diese Grobkonzepte übernehmen und auf ihre Verhältnisse anpassen. Eine behördliche Prüfung aber, ob sie allen gesundheitlichen Standards entsprechen, gibt es nicht. «Jeder einzelne Arbeitgeber trägt die Verantwortung dafür, die richtigen Massnahmen zum Schutz seiner Arbeitnehmenden zu treffen», erklärt Seco-Sprecherin Antje Baertschi. Die Logik der Covid-19-Verordnung stütze sich auf das Arbeitsgesetz. «Eine Genehmigung der Schutzkonzepte findet in diesem Verfahren keinen Platz.»

Inspektoren können Betriebe schliessen

Genau dieses Problem setzt sich bei den Kontrollen fort: Für die Einhaltung der Corona-Schutzvorschriften in den Läden sind die Arbeitsinspektoren der Kantone zuständig. Und sie müssen sich dabei auf die Schutzkonzepte der Branchen stützen, auch wenn sie nie überprüft wurden.

Wenn kein Schutzkonzept vorliegt oder dieses nicht eingehalten wird, könne das Arbeitsinspektorat den Betrieb schliessen, erklärt das Amt für Wirtschaft und Arbeit in Zürich. Das sei bisher aber noch nicht vorgekommen.

Der Direktor des Gewerbeverbands, Hans-Ulrich Bigler, sieht kein Risiko in den ungeprüften, eigenen Schutzkonzepten. Diese würden sich ans Gesetz halten. «Die Branchenverbände haben die Schutzkonzepte in ihrer Verantwortung als Arbeitgeber und auf der Grundlage des geltenden Rechts im besten Wissen und Gewissen ausgearbeitet» sagt er. Sie gingen teilweise sogar über das Rahmenkonzept des Seco hinaus.

Aber selbst bei ausreichenden Schutzkonzepten bleibt die Frage, ob sie in der Praxis tatsächlich angewendet werden. Auch über längere Zeit und in stressigen Arbeitssituationen. Die Gewerkschaften mahnen schon jetzt Kontrollen an. «Denn die besten Konzepte nützen nichts, wenn sie dann nicht umgesetzt werden», sagt Cirigliano. Es sei nötig, dass die Behörden ihre Inspektionen der Betriebe verstärken. In der Schweiz sei beim Gesundheitsschutz bereits vor der Krise wegen Sparmassnahmen notorisch zu wenig kontrolliert worden.

Basel-Stadt will strenger kontrollieren

Mit den nächsten Öffnungsschritten soll die Zahl der Kontrollen in den Kantonen erhöht werden. So heisst es jedenfalls etwa in Basel-Stadt. Schon seit Beginn der Pandemie prüfe der Kanton die Schutzmassnahmen bei den offen gebliebenen Lebensmittel-Läden, Drogerien und Apotheken.

Wie gut die Schutzkonzepte greifen, hängt auch davon ab, wie viele Kunden sich bereits gleich zu Beginn wieder in die Läden wagen. Die meisten Detailhändler erwarten keinen grossen Ansturm. «Wir gehen von einer gedämpften Konsumstimmung und einer gewissen Zurückhaltung aus», heisst es etwa bei Dosenbach. Auch H&M Schweiz erwartet, dass sich die Kunden zunächst vorsichtig verhalten.