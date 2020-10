Kündigungen an Zürcher Schule – Zweite Massenentlassung: 50 Lehrpersonen müssen gehen An der EB Zürich, der kantonalen Schule für Erwachsenenbildung, kommt es nach 2019 erneut zu einem Personalabbau. Daniel Schneebeli

An der EB Zürich im Zürcher Seefeld müssen erneut 50 Lehrerinnen und Lehrer gehen. Foto: Dominique Meienberg

An der EB Zürich haben erneut 50 Lehrpersonen die Kündigung erhalten. Sie unterrichteten alle in Geschäftsfeldern der Allgemeinbildung, die an der EB Zürich nicht weitergeführt werden. Es sind hauptsächlich Sprachlehrerinnen und -lehrer, die gemäss einer Mitteilung meist teilzeitlich mit kleinen Pensen für die Schule arbeiteten.