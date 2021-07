Eine spezielle Stadtführung - «Zwingli interessiert mich nicht»

Spricht man von Stadtführungen, denkt man an trockene Wissensvermittlung und an jemanden, der mit dem Schirm wedelt. Was war die schlimmste Tour, die Sie selbst erlebt haben?

Ich kann mich nur an coole Führungen erinnern, die mich inspiriert haben. Zum Beispiel in Edinburgh, Schottland. Die ging in den Untergrund. Sehr gruslig. Auch weil der Guide alles so knochentrocken erzählte. Das war die erste unkonventionelle Führung, an der ich war.