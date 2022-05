Einschulung ukrainischer Kinder – Zwischen «Der, Die, Das», gleichaltrigen Dolmetschern und Heimweh Zollikon hat als eine der ersten Gemeinden eine DAZ-Klasse für ukrainische Kinder eingeführt. Ein Besuch zeigt, was der Deutschunterricht bisher gebracht hat. Nicola Ryser

Sie alle werden bald regulär eingeschult und müssen darum Deutsch lernen: Die ukrainischen Schülerinnen der DAZ-Klasse in Zollikon. Foto: Sabine Rock

Laute Stimmen ertönen aus dem Klassenraum C105 im Zolliker Schulhaus Oescher an diesem Mittwochmorgen. An der Zimmertür hängt die mittlerweile unverkennbare, blau-gelbe Flagge der Ukraine, darauf steht das Wort «Freiheit». Und dahinter, da wird gerade gesungen:

Lehrerin Dominique Bühler steht vor der Wandtafel, orchestriert den Gesang, die 14 ukrainischen Schülerinnen und Schüler stimmen an. Einige singen inbrünstig, andere nuscheln oder bewegen nur ihre Lippen. Zwischen den Refrains bricht immer wieder Gerede aus, mal in Englisch, wenig in Deutsch, oft in Ukrainisch. Alles kreuz und quer.