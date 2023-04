Alfredo Fierro (links) und seine Mitarbeiter Ubaldo und José während der Pflege von Bienen in der Nähe von Wenden in der Wüste von Arizona. Seit mehreren Jahren müssen die Männer Wasser für die Bienen in Tränken bereitstellen, da die Völker sonst nicht überleben können, seitdem es immer weniger Regen gibt.

Foto: Jonas Kakó (Panos Pictures)