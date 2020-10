Tourismus in den Schweizer Bergen – Zwischen Tristesse und Optimismus – Davos trifft es gerade ziemlich hart Das WEF weg, der Spengler-Cup abgesagt, in Deutschland vielleicht bald auf der Risikoliste. Davos hat es im Moment schwer. Die Touristiker vor Ort bleiben trotzdem optimistisch. Bleibt ja nichts anderes übrig. Philipp Loser aus Davos

«Wir werden im Moment recht geknüppelt»: Tamara Henderson vom Hotel Larix in Davos. Foto: Nicola Pitaro

Wintersportorte in der Zwischensaison sind etwa so attraktiv wie hustende Pendler mit verrutschter Maske. Nicht sehr.

Der Himmel ist zwar zu Teilen blau, es liegt sogar etwas Schnee. Das ist kein richtiger Herbst mehr, aber das ist auch noch kein richtiger Winter in Davos. Die Strassen (und von denen gibt es hier einige) sind nass, die Schuhe saugen sich sofort voll, und kalt ist es auch. Wer kann, fährt weg.

Tamara Henderson will übers Wochenende ins Tessin, sie ist quasi auf dem Sprung. Henderson ist Präsidentin der Branchenorganisation «Hotel Gastro Davos» und führt das Hotel Larix, das etwas versteckt oberhalb des Bahnhofs von Davos Platz liegt. Es ist ein Familienbetrieb, im Jahr 1953 wurde es von ihren Grosseltern eröffnet. Zwanzig Zimmer, vierzig Betten, eher klein. Henderson musste in den vergangenen Tagen schon öfter Auskunft zur Situation in Davos geben, es sei dann jetzt auch mal gut, sagt sie gleich zu Beginn des Gesprächs, was soll sie auch noch sagen.