Neuer Edel-Take-away beim HB – Zwölf Fakten zum neuen Gül-Express Am Donnerstag eröffnete das Team des bekannten türkischen Restaurants Gül ein Schnell-Restaurant. Das müssen Sie darüber wissen. Claudia Schmid

Die Simit-Kringel für die Sandwiches aus dem Gül werden vor Ort gebacken. Foto: Bobby Doherty

In der Gastroszene war es eine der meist erwarteten Neueröffnungen des Jahres und musste wegen Corona mehrfach verschoben werden. Am Donnerstag haben Elif Oskan, Markus Stöckle und Valentin Diem, das Gründungstrio hinter dem Gül Express, ihr erstes Schnellrestaurant eröffnet. Es ist der zweite Ableger der Gül-Familie. Das bekannte Mutterhaus, 2019 an der Tellstrasse eröffnet, steht für eine moderne, türkische Küche fern vom Döner-Mainstream. Die Handschrift stammt von der Zürcher Köchin Elif Oskan. Inspiriert von ihrer anatolischen Mutter, hat sie einen ganz eigenen Stil dieser Küche des Nahen Ostens etabliert.