Süchtig nach der Spritze – Zwölfmal liess er sich gegen Corona impfen – und er hat noch nicht genug Brahmdeo Mandal hat sich jeden Monat impfen lassen. Möglich war dies dank Schummeleien und eines Fehlers im System. Der 85-jährige Inder will sich dennoch weiter boostern lassen. Andreas Tobler

Wahrscheinlich der meistgeimpfte Mann der Welt: Der Inder Brahmdeo Mandal. Foto: PD

Viel haben wir von Impfgegnern gehört. Auch von Skeptikern, Trödlern oder Verschwörungstheoretikern, die zur Corona-Impfung allerlei Unsinn auf Telegram gelesen oder geteilt und geschrieben haben.

Von Impfsüchtigen war noch nichts zu lesen. Bis jetzt. Denn nun macht der Fall des Inders Brahmdeo Mandal international Schlagzeilen: Nach eigenen Angaben hat sich der 85-Jährige bereits zwölfmal gegen Corona impfen lassen.

Trotz Mehrfachbooster will Mandal nicht so bald mit dem Impfen aufhören: Er sei weiterhin auf der Suche nach Impfzentren, in denen man ihn noch nicht kenne, erklärte der frühere Pöstler in einem Telefongespräch mit der «New York Times».